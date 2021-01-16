عاجل .. ضبط مشتبه به يحمل مسدسا حاول عبور نقطة تفتيش فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، فإن الرجل المعتقل حاول عبور نقطة تفتيش ببطاقة صحفية مزورة. وقالت الشرطة فى واشنطن إنها ضبطت مع المشتبه به مسدسا و500 طلقة. وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية مشددة، على خلفية الاستعداد لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء المقبل.

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