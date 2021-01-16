بعد المصالحة المصرية الخليجية مع قطر.. حمد بن جاسم يدعو إلى ضخ الاستثمارات في دول المنطقة

دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى ضخ الاستثمارات في دول المنطقة، بعد مصالحة دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مع قطر.

وكتب حمد بن جاسم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة. فهناك فرص واعدة في بعض هذه الدول".

وأضاف: "ولكن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح".

وتابع بن جاسم: "المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونيًا. وهذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف".

وأعلن ‏وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ‏بيان ‎العلا سينعكس إيجابا على دور ‎مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.