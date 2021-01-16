تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا حاجز الـ70 ألف حالة. وسجلت الصحة الفرنسية 196 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 70142 حالة. وأعلنت فرنسا عن 21406 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى نحو 2.8 مليون حالة. وكشفت الصحة الفرنسية عن تطعيم 413046 شخصا ضد فيروس كورونا منذ بداية حملة التلقيح. يأتي ذلك بينما يدخل حظر التجوال المبكر في فرنسا حيز التنفيذ، حيث يبدأ الحظر من السادسة مساء ولمدة 12 ساعة، بدلا من الثامنة مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قفزة بوفيات فيروس كورونا في فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.