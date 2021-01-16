موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري || عودة قائد خط النص للفريق هنا القائمة والتشكيل والقناة

ينتظر عشاق المارد الأحمر موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة ألثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في كرة القدم وتنقل المباراة عبر شاشة قناة ون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز يسعى الأهلي للفوز بالمباراة والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري المصري الذي يحتله برصيد 16 نقطة جمعهم من خوض 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباراتين وتعادل في مباراة واحدة ولم يهزم الأهلي في الدوري وكانت أخر مباراة للفريق أمام فريق الإنتاج الحربي وفاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، سجل الأهداف وليد سليمان البديل هدفين، علي معلول وحسين الشحات ولكل منهم هدف.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

فريق البنك الأهلي الذي يقوده فنياً مدرب الأهلي السابق وكابتين النادي الأهلي محمد يوسف، تعادل في أخر مباراة له في الدوري مع سموحة والفريق يحتل المركز العاشر في الجدول برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين، والمباراة مباراة البنك الأهلي وسوف تقام على ملعب الماكس بالإسكندرية في تمام الخامسة مساءً غداً الأحد.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للأهلي

تقام المباراة الأحد الموافق 2021/01/17 في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة أون تايم سبورت، وفيما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة البنك الأهلي في الدوري.

حراسة المرمى ” محمد الشناوي.

خط الدفاع ” محمد هاني، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف”.

خط الوسط “عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا”.

خط الهجوم “والتر بواليا”.

المباراة : الأهلي & البنك الأهلي. الموعد : الأحد الموافق 2021/01/17. التوقيت : الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة : قناة أون تايم سبورت. ملعب المباراة : أستاد المكس بالإسكندرية.

بطاقة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري