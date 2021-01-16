برنامج الحصص الدراسي الأسبوعي للابتدائية.. الفصل الدراسي الثاني 1442

برنامج الحصص الدراسي الأسبوعي منذ الإعلان عن الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني وبدأ الطلاب بالبحث عن الجدول الجديد الخاص بمنصة مدرستي، حتى لا يفوتهم جديد بالنسبة للحصص الدراسية المختلفة، التي خصصت للمواد الدراسية من قبل وزارة التعليم حيث يتم تناول وشرح الدروس من خلال حصص افتراضية عبر الويب ولكنها تتميز بوجود الحضور والغياب والتسجيل من قبل الطلاب والمعلمين، كما توفر التقييمات المختلفة التي يرغب بالاطلاع عليها الآباء لمعرفة مستوى أبنائهم خلال المرحلة الدراسية والعمل على تحسين مستواهم من خلال متابعتهم.

برنامج الحصص الدراسي الأسبوعي

سوف يبدأ غداً الأحد الرابع من جماد الآخر الفصل الدراسي الثاني داخل المملكة العربية السعودية حيثُ يبدأ الطلاب بتلقي الحصص للمواد الدراسية المختلفة، من خلال المنصات التعليمية التي وضعتها الوزارة للطلاب للتواصل عن بعد، على أن يتلقى طلاب المرحلة المتوسطة الدروس التعليمي من خلال منصة مايكروسوفت تيمز وسوف يقوم جميع الطلاب بحضور الحصص، ومن المقرر أن الدراسة سوف تستمر حتى 10 أسابيع حوالي شهرين ونصف، وقد وضعت وزارة التعليم الخطط اللازمة لكي يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة، كما استطاعت توفير جميع الخدمات التي يحتاجها جميع الطلاب للتواصل عن بعد دون حدوث خلل داخل البرامج التي يتم إقامة الفصول الافتراضية من خلالها.

التعليم عن بعد بالفصل الدراسي الثاني

بدأت أغلب دول العالم باستخدام نظام التعليم عن بعد عبر الويب، فقد وفرت التكنولوجيا الوقت والجهد الذي يقوم به الطلاب للذهاب للمدارس وقد استطاعت الدول من متابعة كل جديد مع عمل التحديثات اللازمة التي يمكن من خلالها مواكبة التكنولوجيا العصرية عبر تحويل التعاملات المختلفة من خلال الشبكة العنكبوتية، وقد عملت المملكة منذ زمن على إعداد نظام إلكتروني نشط يمكن من خلاله متابعة العملية التعليمية، كما فعلت جميع الخدمات الأخرى بنفس الصورة، وسوف تستمر تلك العملية في تحديث وتطوير حتى عام 2030.

جدول الحصص الأسبوعي الأول للابتدائي

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن السابع عشر من يناير موعد عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني ، وسوف يتم استمرارها عن بعد كما هي، حتى انتهاء العام الدراسي الحالي وقد قامت بتحميل برنامج الحصص الدراسي الأسبوعي ، وفيما يلي نستعرض جدول الحصص الدراسي للابتدائي الأسبوع الأول.