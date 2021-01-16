أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج حسين أبوعلي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج حسين أبوعلي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج حسين احمد ابوعلي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب وصفات الفقيد خلال مسيرة حياته الوطنية حيث كان متواضعاً، بسيط السجية مبادراً في الخير وإصلاح ذات البين.
وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للأستاذ عبدالكريم حسين احمد ابوعلي رئيس اللجنة الفنية بفرع حوث وكافة أل ابوعلي بمديرية حوث محافظة عمران في هذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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