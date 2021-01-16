ارتفاع وفيات كورونا فى فرنسا إلى أكثر من 70 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن الهيئة، فقد ارتفع إجمالى الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجلة فى فرنسا إلى 70 ألفا و142 حالة، بعد تسجيل 196 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما بلغ إجمالى الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة مليونين و894 ألفا و347 حالة، بعد تسجيل 21 ألفا و406 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير.