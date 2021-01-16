اليابان تعلن الطوارئ فى ناجازاكى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات فى مدينة ناجازاكى، أعلنت حالة الطوارئ، اليوم السبت، على خلفية تفاقم انتشار كورونا فى إقليم المدينة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وذكرت المصادر الإعلامية أن "القرار سيسرى اعتبارا من اليوم السبت 16 يناير وحتى 7 فبراير المقبل". وأضافت: "تتضمن الإجراءات الخاصة فرض قيود على حركة الأشخاص وعمل بعض المؤسسات". وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية، سجلت اليابان أكثر من 315 ألف إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 4 آلاف و300 شخص.

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