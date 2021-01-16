الجيش التركي يقصف قرية سورية

شن الجيش التركي، اليوم السبت، غارات جوية على قرية في مدينة منبج شمال سوريا. وأفادت وكالة "ستيب الإخبارية" السورية، بأن الجيش التركي استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، في محيط قرية اليالنلي شمال غرب منبج بريف حلب الشمالي. فيما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش التركي يقصف ريف منبج بالأسلحة الثقيلة، دون الكشف عن سقوط قتلى. وتواصل تركيا قصف مناطق مأهولة بالسكان في شمال سوريا، بحجة مطاردة المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

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