فايزر تعلن تأخر تسليم اللقاح للدول الأوروبية.. وهذا هو الموعد الجديد

أعلنت مجموعة "فايزر" الأمريكية، وشريكها الألماني مختبر "بيونتيك" عن خطة جديدة للحد من مدة تأخير تسليم لقاحات كورونا، إلى أسبوع فقط، بعد مخاوف أوروبية من تباطؤ تسليم جرعات اللقاح لمدة 3 أو 4 أسابيع.

وذكر بيان مشترك صادر عن "فايزر-بيونتيك" أنه تم تطوير خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركتان "سنعود إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 25 يناير الجاري.. مع زيادة عمليات التسليم بدءا من 15 فبراير المقبل".

وأوضحت المجموعتان أنه من أجل القيام بذلك، كان يجب إجراء بعض التعديلات الضرورية على عملية الإنتاج.

يأتي ذلك بعدما حذرت "فايزر" يوم أمس الجمعة، من أنها قد لا تتمكن من تسليم الاتحاد الأوروبي، الكميات المتفق عليها اسبوعيا من جرعات لقاح كورونا.

وأشارت السلطات الألمانية إلى إبلاغها بتأخر تسليم لقاح فايزر لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أسابيع.

فيما قالت المجموعة الأمريكية في بيان إنها "تبذل جهودا مضنية لتسليم جرعات أكثر مما كان مقررا هذا العام، وقد حددت لنفسها هدفا جديدا هو مليارا جرعة في عام 2021".

في المقابل، أعربت 6 دول أوروبية وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد، عن قلقها البالغ بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر.

وندد وزراء الدول المذكورة بالوضع غير المقبول، الذي يسيء إلى "مصداقية" عملية التطعيم.

كانت المفوضية الأوروبية طلبت 500 مليون جرعة من لقاح فايزر، مرفقة بخيار لشراء 100 مليون جرعة إضافية.