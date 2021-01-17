فرنسا.. تطعيم أكثر من 413 ألف شخص ضد كورونا

فرنسا.. تطعيم أكثر من 413 ألف شخص ضد كوروناأعلنت وزارة الصحة الفرنسية السبت أن 413046 شخصا تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وهذا الرقم أعلى قليلا مقارنة بيوم الجمعة حيث بلغ عدد من تم تطعيم 388730 شخصا.

وسجلت فرنسا 21406 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قريب من يوم الجمعة (21271)، حسبما أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية يوم السبت.

وسجلت 196 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 70142 في سابع أعلى حصيلة في العالم.

المصدر: وكالات