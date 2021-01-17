فرنسا تحذر: إيران تعمل على بناء قدرات نووية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن إيران بصدد بناء قدراتها في مجال التسلح النووي وإن من الضروري أن تعود طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، قال جان إيف لودريان إن ثمة حاجة أيضا لإجراء محادثات صعبة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية لكن في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو القادم، بدأ الوقت ينفد.
وكانت قد حذرت قوى أوروبية إيران، السبت، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، وقالت إن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مؤكدة أنه ليس له مناح مدنية، وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك "نحث إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق".
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