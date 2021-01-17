فرنسا تقدم مواعيد حظر التجول الليلى ليبدأ من السادسة مساء

وأودى فيروس كورونا بحياة 70 ألفا فى فرنسا، وهى سابع أعلى حصيلة فى العالم، وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من السلالة الأشد عدوى التى جرى اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا والتى تمثل حاليا حوالى واحد فى المئة من حالات الإصابة الجديدة.
وتم تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليبدأ من السادسة مساء على أن ينتهى فى السادسة من صباح اليوم التالى، وفضلا عن ذلك، فإنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتعين على أى مسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبى تقديم ما يفيد بعدم إصابته بكورونا والعزل الذاتى لمدة أسبوع عند الوصول.
وقال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس فى خطاب "كانت هذه الإجراءات ضرورية فى ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءا، إلا أنه يظل أفضل نسبيا من العديد من البلدان من حولنا، لكننى اتخذتها لأن الواقع، ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعنى ضرورة توخى أقصى درجات اليقظة".
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