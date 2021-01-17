وليامز : تفاهمات اللجنة الاستشارية الليبية ستعرض على منتدى الحوار

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وحسبما أفادت قناة "العربية"، فإن التفاهمات تعكس تطلعات الشعب الليبى، مشيرة إلى أن صمود وقف إطلاق النار فى ليبيا، ساعد على تقدم الحوار السياسى.
ومن جانبها رحبت السفارة الأمريكية فى ليبيا، بالتقدم الذى أحرزته اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يعكس مطالب الليبيين بإنهاء الصراع.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أمس الجمعة، أن محادثات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى والتى تجرى فى جنيف منذ ثلاثة أيام، قد أحرزت تقدما كبيرا وذلك فى مناقشاتها التى تتعلق بالتوافق حول آلية السلطة التنفيذية الموحدة.
وأعرب جون علم المتحدث باسم البعثة -فى مؤتمر صحفى- عن أمل البعثة ومبعوثة الأمين العام الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز فى تضييق الخلافات الرئيسية فى أقرب وقت والتوافق حول العديد من القضايا الخلافية التى تواجه مقترحات آلية الاختيار.
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