وليامز : تفاهمات اللجنة الاستشارية الليبية ستعرض على منتدى الحوار

جدة - نرمين السيد - قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، اليوم السبت، إن التفاهمات التى توصلت لها اللجنة الاستشارية الليبية، التى جرت فى جنيف، خلال الأيام الماضية، سيتم عرضها على منتدى الحوار الليبى للتصويت عليها.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، فإن التفاهمات تعكس تطلعات الشعب الليبى، مشيرة إلى أن صمود وقف إطلاق النار فى ليبيا، ساعد على تقدم الحوار السياسى.

ومن جانبها رحبت السفارة الأمريكية فى ليبيا، بالتقدم الذى أحرزته اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يعكس مطالب الليبيين بإنهاء الصراع.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أمس الجمعة، أن محادثات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى والتى تجرى فى جنيف منذ ثلاثة أيام، قد أحرزت تقدما كبيرا وذلك فى مناقشاتها التى تتعلق بالتوافق حول آلية السلطة التنفيذية الموحدة.

وأعرب جون علم المتحدث باسم البعثة -فى مؤتمر صحفى- عن أمل البعثة ومبعوثة الأمين العام الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز فى تضييق الخلافات الرئيسية فى أقرب وقت والتوافق حول العديد من القضايا الخلافية التى تواجه مقترحات آلية الاختيار.