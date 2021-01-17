احتجاجات ليلية بعدة مدن تونسية .. والأمن يعتقل 26 شخصا

جدة - نرمين السيد - وشملت الاحتجاجات فى محافظتى منوبة التابعة للعاصمة تونس وسوسة الساحلية، وأشعل المحتجون إطارات وقطع طرقات فى عدة مدن تونسية بعد تجدد الاحتجاجات لليوم الثانى على التوالى.
وبحسب الشبكة، اعتقل الأمن التونسى نحو 26 شخصا فى ضاحية الكرم بتونس العاصمة على خلفية أحداث الشغب، كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، بعد إغلاقهم طرقات فى محافظة سوسة.
كما اندعلت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن فى مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة.
وفى وقت سابق من اليوم السبت، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، عن إجراء تعديل وزارى فى 12 حقيبة شمل حقيبتى الداخلية والعدل، موضحا أن هدف التعديل الوزارى تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
وقال المشيشى، فى مؤتمر صحفى، إنه سيعرض التعديل الوزارى على البرلمان، مؤكدا أن الفريق الحكومى عمل بكل إخلاص على خدمة البلاد.
وأكد رئيس الحكومة التونسية عزم المسؤولين فى تونس على توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين.
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