لن يفلت أحد.. كيف تحدد أجهزة الأمن الأمريكية هويات مقتحمي الكونجرس؟

في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس في 6 يناير لمقاطعة جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية الأخرى حملة نشطة لتحديد هويات المقتحمين والقبض عليهم.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فأكثر ما ساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحديد هوية عدد كبير من المقتحمين والقبض عليهم هو البلاغات التي تلقاها من مواطنين تعرفوا على أشخاص رأوهم في الصور ومقاطع الفيديو التي تسجل وقائع الاقتحام، سواء تلك التي التقطها صحفيون أو تلك التي التقطها المشاركون في الاحتجاجات انفسهم ونشروها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على رجل يعمل بمطعم في ولاية ماريلاند أبلغ عنه زميله في العمل، ورجل آخر من ولاية تكساس أبلغت عنه طليقته بعدما رأته في إحدى الصور.

أما أشهر معتقلي اقتحام الكونجرس والذي اشتهر في وسائل الإعلام العربية بلقب "ذي القرنين"، فتعرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي من صور نشرها هو بنفسه على حسابه بموقع "فيسبوك".

وأوضحت الوكالة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن حتى الآن من تحديد هوية 275 شخصًا اعتمادًا على لقطات الاقتحام، والرقم مرشح للزيادة بالطبع، وألقى القبض على 98 شخصًا منهم حتى الآن.

واطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 140 ألف صورة ومقطع فيديو، وفق ما ذكر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة واشنطن ستيفن دانتونو للصحفيين، حيث خصص المكتب قنوات اتصال هاتفية وعبر الإنترنت لتلقي بلاغات المواطنين عن مقتحمي الكونجرس.

ولم يفصح مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الأساليب التي يتبعها في البحث والتعرف على هويات مقتحمي الكونجرس، لكن شرطة ولاية أمريكية واحدة على الأقل ذكرت أنها تساعد المكتب في تحديد الأسماء بناء على الصور وباستخدام تقنيات إلكترونية حديثة للتعرف على الوجوه، كما أن نظام تحديد المواقع المزودة به هواتف المقتحمين يسهل المهمة إلى حد بعيد، حيث يلزم القانون الشركات التي تقدم خدمة تحديد المواقع على كشف بيانات المشتبه بهم في مثل هذه الحالات.

ومما لا شك فيه أن منصات التواصل الاجتماعي والشركات المالكة لها تلعب دورًا بالغ الأهمية في تحديد هويات المشتبه بهم، فبحكم القانون تغدو شركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" ملزمة بتسليم السلطات الأمنية ما لديها من بيانات عن المشتبه بهم الذين يظهرون في الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، وأحيانًا يبثونها بأنفسهم مباشرة أو مسجلة، وبما في ذلك منشوراتهم وقوائم أصدقائهم، بل وأرقام الهواتف وبيانات الاتصال المخزنة على هواتفهم.

وعلى المنوال ذاته، فإن شركات الاتصالات أيضًا ملزمة بتسليم السلطات الأمنية بتسليم بيانات وسجلات مكالمات المشتبه بهم لتحديد مواقعهم أو الأشخاص الذين اتصلوا بهم ساعة وقوع جريمة معينة.

وساعدت تقنيات التعرف على الوجوه كذلك في تحديد هويات عدد من المشتبه بهم، من خلال استخدام برامج متقدمة لمطابقة ملامح مقتحمي الكونجرس الذين يظهرون في الصور ومقاطع الفيديو مع صور وبيانات المواطنين المخزنة لدى أجهزة الأمن والوكالات الحكومية.