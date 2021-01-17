اندلاع مظاهرات في عدة مدن تونسية احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية

اندلعت احتجاجات على نطاق واسع، في عدة مدن تونسية، مساء اليوم السبت؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتجددت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة القصرين، حيث عمد المتظاهرون إلى إضرام النار في الإطارات المطاطية، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما استخدمت قوات الشرطة، الغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

ويعيش حي النور على وقع تحركات ليلية ومواجهات بين الأمن وعدد من متساكني المنطقة. مناوشات وقعت نهاية شهر ديسمبر الفارط وتجددت منتصف هذا الشهر.

وفي مدينة القيروان، أغلق مجهولون عددًا من الشوارع وحرقوا العجلات المطاطية في خرق واضح لحظر التجوال الذي تعيشه تونس منذ يوم 14 يناير الجاري، فيما تدخلت الوحدات الامنية لفتح الطرقات وتفريقهم وتم إيقاف عدد منهم.