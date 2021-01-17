بينها إلغاء حظر السفر مع الدول الإسلامية.. بايدن يصدر سلسلة قرارات عاجلة يوم تنصيبه

يعتزم الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، في أول يوم له في منصبه، ومن المقرر أن يوقع عددا من المراسيم بعد حفل التنصيب مباشرة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن سيوقع على قرارات تشمل إلغاء حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على دول ذات أغلبية مسلمة.

كما تشمل المراسيم الجديدة التي سيوقعها بايدن قرارا بالانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، بحسب الصحيفة.

وقالت إن هذه الأوامر الجديد وردت في مذكرة وزعها رون كلاين كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة بايدن.

ومن القرر أن يوقع بايدن على سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن جائحة كورونا، والاقتصاد، بما في ذلك توسيع القيود المتعلقة بالولاء، وارتداء الكمامات في المباني الحكومية الفيدرالية.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب تعهد في وقت سابق، باتخاذ إجراءات في اليوم الأول من وصوله للسلطة، لتلبية بعض وعوده خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك ما يخص قضية تغير المناخ والهجرة والضرائب.