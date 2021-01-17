سعر سامسونج جلاكسي اس 21 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية ومواصفاته

سامسونج جلاكسي اس 21 ، هو أحدث هاتف من سلسلة الهواتف الجديدة من شركة سامسونج العالمية، والتي تضم جوال Samsung Galaxy S21 Plus، وهاتف Samsung Galaxy S21 Ultra، ويتميز موبايل Samsung Galaxy S21 بالعديد من المزايا والمواصفات الرائعة، حيث يأتي بمعالج قوي من الجيل الجديد بدقة 5 نانو، ويدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ومعدل تحديث الشاشة 120Hz، والكاميرات الخلفية بالهاتف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K، ويأتي ببطارية قوية تعمل مدة أكبر أثناء الاستخدام تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي اس 21 بالسعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات سامسونج جلاكسي اس 21

يضم موبايل Samsung Galaxy S21 العديد من المواصفات فائقة الروعة والجودة وهى كما يلي:-

يأتي خلفية الهاتف مصنوعة من مادة البلاستيك، مع وجود إطار جانبي مصنوع من الألمنيوم. يحتوي على خاصية Samsung Pay التي نستطيع من خلالها الدفع ببطاقات الفيزا كارت والماستر كارد. الهاتف يدعم مقاومة الأتربة والماء حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة. يأتي الجوال بنسختين من حيث شرائح الاتصال، النسخة الأولى تأتي بمنفذ واحد لتركيب بطاقة SIM من نوع Nano SIM، والنسخة الثانية تأتي بمنفذين لتركيب شريحتي اتصال من نوع Nano SIM، ويمكن استخدام المنفذ الثاني في تركيب كارت ميموري. الجوال يدعم تشغيل جميع الشبكات من أول شبكة الجيل الثاني وحتى شبكة الجيل الخامس. شاشة الجوال من نوع Dynamic AMOLED 2X، ومعدل تحديثها 120Hz، وتدعم تقنية HDR 10 Plus. قياس الشاشة 6.3 إنش، ودقتها 2400*1080 بكسل، بكثافة بيكسلات 418 بكسل، وتدعم أبعاد العرض الجديد 20:9. تحتوي الشاشة على طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla. سوف يأتي جوال Samsung Galaxy S21 بنظام تشغيل Android 11. يأتي الهاتف بأحدث معالجات شركة سامسونج Exynos 2100 للنسخة العالمية، بدقة تصنيع 5 نانو ثماني النواة، ويأتي بمعالج Snapdragon 888 للنسخة الكورية والصينية والأمريكية، بدقة تصنيع 5 نانو ثماني النواة، ومعالج رسومي من نوع Adreno 660. يأتي الجوال بنوعين من حيث حجم الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، النوع الأول يأتي بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة داخلية مساحتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت. يدعم تركيب ذاكرة خارجية لتوسيع ذاكرة الهاتف. يحتوي الموبايل على سماعات ستيريو خارجية صوتها عالي وجودتها فائقة، ولا يحتوي على منفذ 3.5 ملم خاص بالسماعات. يدعم تشغيل شبكة واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/e6، ويدعم الـ WI-FI Direct، ويدعم الهوت سبوت. يدعم أحدث إصدارات البلوتوث 5.1، ويدعم خاصيتي الـ A2DP، والـ LE. يدعم الموبايل تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية. يدعم تقنية الاتصال القريب المدى الـ NFC. يحتوي على مدخل الشحن من نوع USB Type C. الهاتف مزود ببصمة تعمل بالأشعة فوق الصوتية أسفل الشاشة، ويحتوي على مستشعر التقارب والتسارع، والجيرو سكوب، والبوصلة، والبارومتر. يتوفر الجوال باللون الأبيض والوردي والرمادي والبنفسجي. يأتي بالجوال ببطارية قوية من نوع ليثيوم بوليمر سعتها 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات، والشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

مواصفات كاميرا هاتف Samsung Galaxy S21

يحتوي سامسونج جلاكسي اس 21 على ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية عادية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية للموبايل ثلاثية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية وهى عريضة، بفتحة عدسة 1.8/F، وتحتوي على مثبت بصري OIS، ويمكنها التركيز التلقائي بعد تحديد المرحلة Dual Pixel PDAF.

دقة الكاميرا الثانية 64 ميجا بكسل وهى كاميرا تلي فوتو، بفتحة عدسة 2.0/F، وتدعم التركيز التلقائي، وتدعم المثبت البصري.

الكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وهى كاميرا فائقة الاتساع Ultra Wide، وتدعم تصوير الفيديوهات بثبات خارق.

الكاميرات الخلفية تحتوي على فلاش ليد أحادي، وتدعم وضع الـ High Dynamic Range التلقائي، والـ Panorama.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 8K، والتصوير بجودة الـ 4K، وتدعم التصوير بتقنية الـ HDR 10 Plus، والتسجيل بصوت ستيريو.

كاميرا هاتف سامسونج جلاكسي اس 21 الأمامية عادية دقتها 10 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F.

عادية دقتها 10 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F. تدعم مكالمات الفيديو المزدوجة، وتدعم وضع الـ HDR التلقائي.

تدعم تسجيل الفيديوهات بجودة الـ 4K.

سعر سامسونج جلاكسي اس 21

سوف نتعرف على سعر Samsung Galaxy S21 5G في السعودية ومصر وسعر الجوال بالدولار الأمريكي النسخة 128 جيجابايت وهى كما يلي:-