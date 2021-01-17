التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد والاستفادة بكافة الخدمات

التسجيل في منصة مدرستي ، قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة تعليمية إلكترونية رائدة، تُعرف بمنصة مدرستي وذلك بعد إعلان الوزارة بأن عملية التدريس الخاصة بالعام الدراسي الجديد سوف تتم عن طريق التعليم عن بعد، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم كله نتيجة لانتشار الفيروس الجديد.

ونتيجة لذلك قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي وذلك من أجل استكمال العملية الدراسية لجميع المراحل الدراسية، خاصةً مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق لـ17 يناير 2021.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن طريقتان للتسجيل في منصة مدرستي التعليمية وذلك من خلال تطبيق توكلنا أو من خلال نظام نور الإلكتروني، لذلك دعونا نخبركم بطرق التسجيل بالتفصيل.

أولًا طريقة التسجيل من خلال توكلنا

يتم أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني توكلنا أو فتح التطبيق الخاص بتوكلنا بعد تنزيله على هواتف أندرويد وأيفون. ثم الضغط على أيقونة بيانات المنصة التعليمية أو تسجيل الدخول. في الخطوة التالية نقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك مثل الاسم على أن يكون رباعيًا، والمرحلة العمرية الخاصة بالطالب، ورقم الهاتف أيضًا. وبعدها ستجد رسالة نصية على هاتفك تحتوي على الرقم السري الذي ستدخل به إلى حسابك على المنصة. يتم كتابة الرقم السري والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثانيًا التسجيل من خلال موقع نور

يمكن أن يقوم ولي الأمر بالتعامل مع منصة مدرستي تسجيل دخول في حالة امتلاكه لحساب على موقع نور الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على منصة مدرستي. ثم نقوم بالضغط على حساب نظام نور لدخول ولي الأمر. بعدها يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر التابعين لنظام نور. وفي النهاية يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة تسجيل.

ينبغي الإشارة إلى أنه بعد عملية التسجيل ينتقل ولي الأمر تلقائيًا إلى البيانات الخاصة به على منصة مدرستي، وحينها يكون قادر على متابعة أيام الحضور والغياب الخاصة بأبنائه، إلى جانب إمكانية متابعة أدائهم الدراسي في الامتحانات وغيرها من الأمور الأخرى.

شكل اليوم الدراسي على منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن شكل اليوم الدراسي على المنصة، حتى يستطيع الطالب متابعة دروسه، ويتلخص اليوم الدراسي في الاتي:

يتم أولًا الدخول على منصة مدرستي. بعدها سيقوم الطالب بأداء التمارين الصباحية الخاصة به. في الخطوة التالية سيقوم المعلم بالدخول إلى الحصة في الميعاد المحدد طبقًا لجدول الحصص الذي تم الإعلان عنه. ثم سيقوم المعلم بشرح المادة الدراسية الخاصة به لجميع الطلاب. وفي نهاية الحصة يلخص المعلم جميع المعلومات التي قام بشرحها. وأخيرًا يقوم المعلم بعمل اختبار حتى يعرف مدى فهم الطلاب للدرس.

خدمات منصة مدرستي

هناك مجموعة من الخدمات التي تقدمها المنصة لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتتلخص هذه الخدمات في الاتي:

تعمل المنصة على تهيئة الطالب نفسيًا وذهنيًا حتى يستطيع الطالب أن يستكمل دراسته بشكل طبيعي وسهل، حيث أن الوزارة قامت بتصميم المنصة حتى تحاكي الواقع بشكل كبير وذلك عن طريق تقديم برامج دراسية كاملة.

توفر المنصة إمكانية التفاعل بين الطلاب والمعلمين، والطلاب وبعضهم البعض وذلك من خلال قدرتهم على النقاش سويًا.

كما توفر المنصة للمعلم إمكانية عمل اختبارات للطلاب للتأكد من فهمهم للدروس، وتوزيع عليهم مهام أيضًا لتنمية مهاراتهم.

تهدف المنصة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال القنوات التي تربط بين أطراف المنظومة جميعها سواء كانوا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن منصة مدرستي بداية من طريقة التسجيل في المنصة، وحتى الخدمات التي تقدمها لجميع أطراف المنصة.