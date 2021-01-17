نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات تسجيل العمالة المنزلية في منصة بالسلامة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة بالسلامة الكويت، في إطار حرص الحكومة الكويتية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض دولة الكويت والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والحد من انتشاره، فقد خصصت الحكومة منصة بالسلامة الخاصة بالعائدين من الخارج من العمالة المنزلية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في منصة بالسلامة الكويت لتسجيل عودة العمالة المنزلية بالخطوات المفصلة.

قرر مجلس الوزراء الكويتي، أن يستقبل موقع منصة بالسلامة طلبات استقدام العمالة المنزلية الجديدة إلى دولة الكويت وتفتح منصة بالسلامة رابط التسجيل لاستقدام عمالة جديدة من الخارج اليوم يوم 17 يناير 2021 الجاري، وبذلك يسمح موقع بالسلامة بالتسجيل لعودة العمالة المنزلية أو التسجيل لاستقدام عمالة جديدة إلى دولة الكويت وفق شروط محددة من الدولة ووزارة الصحة والطيران المدني.

خطوات التسجيل في منصة بالسلامة الكويت

لتسجيل عودة العمالة المنزلية وبالنسبة لطريقة طريقة التسجيل في منصة “بالسلامة الكويت” لتسجيل عودة العمالة المنزلية فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة، حيث يمكن للمواطنين تسجيل العمالة المنزلية الخاصة بهم وأيضًا للعامل نفسه وكذلك شركات الاستقدام، وجاءت الخطوات على النحو التالي: في البداية يجب الدخول على منصة بالسلامة الإلكترونية، بعد ذلك تضغط على كلمة “هيا بنا” ثم تختار “إنشاء حساب”، ثم تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بكم وكلمة سر، بعدها يتم اختيار تسجيل الدخول بحساب جوجل أو حساب فيسبوك أو حساب أوفيس 365، ثم يتم تحديد صفتك “كفيل، عامل، وكالة سفر” وبعدها تقوم بإدخال الإسم ورقم الهاتف والهوية والعنوان، ثم توافق على سياسة الخصوصية والشروط المطلوبة وتؤكد أن عمرك الحالي أكبر من 18 عام، ثم تضغط على كلمة “متابعة”، وفي النهاية يقوم الكفيل بتسجيل بيانات العمالة المنزلية والضغط على كلمة “حفظ وإرسال”.

وأهم ما يميز منصة بالسلامة أن التسجيل على رابط منصة بالسلامة هو تسهيل إجراءات السفر داخل مطار الكويت، كما يمكن حجز موعد فحص pcr مع أقرب مختبر للعامل المنزلي وتتبع خطوات رحلة العامل المنزلي إلى الكويت عبر منصة بالسلامة ويتم عمل لكل عامل قادم 14 يوم حجز وعزل إلزامي داخل دولة الكويت.