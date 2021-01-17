شرح أخر تحديث لمنصة مدرستي بعد قرارات وزارة التعليم ورابط المنصة

يقترب ميعاد المدارس والفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في السعودية، وكل ما يشغل بال الآباء والطلاب الأن هو البحث عن كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية الإلكترونية” مدرستي” ، جراء ما خلفته لنا جائحة 2020، فالعالم تغير وبات المفاهيم الأن مختلفة تماما عن الأعوام السابقة.

بعد قرار وزارة التعليم السعودية باستمرار عملية التعليم الإلكترونية، في مختلف المراحل المدرسية والجامعية للطلبة والطالبات، عبر منصة مدرستي، أصبحت كل عمليات البحث تتمحور حول تسجيل الدخول لمدرستي وتطبيق تيمز مايكروسفت، حتي تتمكن الطلبة من الدخول واستكمال دراسة الفصل الثاني من الدراسة 2021/1442.

منصة مدرستي ماذا تقدم

ان مدرستي هي منصة تعليمية تتبع التعليم عن البعد، وهو ما قامت المملكة بالبدء بالعمل بها منذ الفصل الأول، وتقوم المنصة بتقديم الخدمات التعليمية للسعوديين، حتى تُستكمل الدراسة كما لو كانت على أرض الواقع، والمنصة هي في الحقيقة مثال طبق الأصل لما يحدث في الحقيقة، حيث يوجد نشيد وطني، وتمرينات رياضية، وجميع الأنشطة الحقيقة، وصولا الى الفصل مع المعلم.

تحديث مدرستي بعد قرارات الوزارة

الأن أصبح للمعلم الحق في ان يقوم بتجهيز جدول الدراسة بنفسه عبر منصة مدرستي، بداية من الفصل الدراسي الثاني، واسُتبدلت الأيقونة الخاصة بالدروس الى حصص، ثم أصبح للدروس إمكانية جدولتها خلال أسبوع كامل، لمنع التأخر عرض الدروس.

قامت الوزارة بإضافة 45 ألف سورس أو مصدر تعليمي في شتى المجالات العلمية والعملية، وعملت المنصة على زيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين، ساحة النقاش، تقارير الإنجاز، أعمال السنة، ساعات تفرغ المعلمين، كل هذا أصبح متوفر ومرئي للطلاب.

توكلنا رابط التحميل بنظام مدرستي

الأن من الضروري تنزيل تطبيق توكلنا، حيث أن من الضروري للانتفاع بتوكلنا مدرستي، تحميل تطبيق توكلنا من خلال رابطه على الأيفون أو سوق جوجل للأندرويد توكلنا (Covid-19 KSA)‏، بعد تسطيب البرنامج على هاتفك قم بتسجيل الدخول.

قم بفتح تطبيق توكلنا. اذهب الى حسابي. انتقل الى بيانات منصة مدرستي. ادخل اسمك ثم الكلمة السرية الخاصة بك. أرسل لإظهار معلومات دخولك مدرستي. انتظر قليلا بتحميل البيانات. اذهب الى منصة مدرستي. قم بتسجيل الدخول باستخدام أكونتك الشخصي على مايكروسوفت تيمز.

كيف تسجل دخول على منصة مدرستي توكلنا

عند انتهاؤك من الخطوات السابقة، ستتمكن بكل سهولة استخدام المنصة التعليمية، واختيار دروسك، ومن ثم تسجيل الحضور لإثبات وجودك.

تطبيق تيمز Teams من مايكروسفت

لعلك سمعت كلمة تيمز كثيرا الفترة الماضية، لكن ما علاقته تطبيق مدرستي، بسبب عدم حضور الطلبة الى المدراس، قامت وزارة التعليم باستخدام التطبيق كإحدى الوسائل التعليمية الإلكترونية جنبا الى جنب مع توكلنا ومدرستي، حيث يسهل تنظيم الاجتماعات بين المعلم والطالب، وبين إدارة المدرسة والمعلمين، ويمكنك تحميل تطبيق Teams أو الفرق عبر كل المنصات للويندوز أو أندرويد ويمكن تنزيله لأجهزة الأيفون أيضا، نتمنى لكل الطلبة النجاح والتفوق وسهولة استخدام تطبيق مدرستي.