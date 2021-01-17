صدمة كبرى .. ترامب يستعد لفرض الأحكام العرفية في أمريكا .. شاهد

كان هناك الكثير من التكهنات بشأن التحركات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث يواصل مقاومة نتائج انتخابات نوفمبر 2020. الآن، يخشى المعارضون أن سلسلة من الصور الصريحة لأحد الموالين في البيت الأبيض قد تقدم إشارة لما قد يقدم عليه خلال الساعات القادمة.

جاء ذلك بعد ظهور مايك ليندل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي بيلو" المصنعة للوسائد، والحليف القديم لترامب، داخل البيت الأبيض، مع مجموعة من الملاحظات التي يبدو أنها تدعو إلى فرض الأحكام العرفية في الولايات المتحدة.

كان ليندل من أكثر المدافعين المتحمسين عن نظرية الرئيس ترامب القائلة بأن الانتخابات تم تزويرها لصالح خصمه في الحزب الديمقراطي ، جوزيف بايدن. عبر صفحته على فيسبوك، كما دعا ليندل يوم الجمعة، مؤيدي ترامب إلى "الحفاظ على الإيمان" مضيفًا "سيكون لدينا رئيسنا دونالد ترامب 4 سنوات أخرى!".

بعد ذلك ، في وقت لاحق ، التقط مصور لصحيفة واشنطن بوست صورًا لليندل أثناء مغادرته اجتماع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة ، 15 يناير. الجمل ، "تمرد الآن نتيجة للهجوم على ..." و "الأحكام العرفية إذا لزم الأمر" و "نقل كاش باتيل إلى وكالة المخابرات المركزية." يبدو أن الوثيقة تشير أيضًا إلى عبارة "الأحكام العرفية" التي تقول ، "... الأحكام العرفية إذا لزم الأمر عند أول تلميح لأي ...".

أتي التطور المتعلق بباتيل، في أعقاب ما كشفت عنه شركة "أكسيوس" بأن مديرة وكالة المخابرات المركزية الحالية ، جينا هاسبل ، هددت بالاستقالة من منصبها في أوائل ديسمبر بعد اكتشاف أن الرئيس ترامب كان يخطط لتنصيب باتيل نائبا لها. وبحسب ما ورد، فإن "اختراعات اللحظة الأخيرة" فقط من نائب الرئيس بنس وآخرين كانت قادرة أيضًا على منع رئيسة وكالة المخابرات المركزية من التخلي عن منصبها."اختراعات اللحظة الأخيرة" فقط من نائب الرئيس بنس وآخرين كانت قادرة أيضًا على منع رئيسة وكالة المخابرات المركزية من التخلي عن منصبها.

وبينما لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل لقاء ليندل مع ترامب ، نقل تقرير صادر عن صحيفة "واشنطن إجزامينر" قوله إنه التقى بترامب ومحاميه لمدة 10 دقائق تقريبًا في المكتب البيضاوي. وبحسب ما ورد قرأ ترامب الوثيقة التي صور ليندل وهو يحملها ثم أعادها إليه. لكن ليندل نفى أنه كتب "الأحكام العرفية" على الوثيقة، وقال: "لم أكتب ذلك. كان ذلك محاميًا. كنت مجرد رسول. وقد أوصلت ذلك للتو ". ومع ذلك، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم مسؤول في الإدارة أن الملاحظات "تشير بالتأكيد إلى الأحكام العرفية".

طرح مقربون آخرون من الرئيس ترامب في وقت سابق فكرة فرض الأحكام العرفية في حالة تعرضه لهزيمة على يد بايدن، بما في ذلك مستشار الحملة الرئاسية لعام 2016 روجر ستون ومستشار الأمن القومي السابق ميشال فلين.

ادعى كبير مراسلي "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، في تغريدة أنه تحدث إلى ليندل بشأن الملاحظات. وفقًا لأكوستا ، بينما يعترف ليندل بأنه التقى بالرئيس ترامب يوم الجمعة ، 15 يناير، "ادعى أيضًا أن عبارة" الأحكام العرفية "لا تظهر في المستند على الرغم من الصور".

نُقل على نطاق واسع عن المراسلين الذين يراقبون تحركات ليندل قولهم إنه دخل الجناح الغربي الساعة 3:05 مساءً. في يوم الجمعة 15 يناير، عند خروجه، رفض الإجابة على أسئلة بخلاف القول، "أنا متأكد من أنك ستكتب شيئًا لطيفًا".