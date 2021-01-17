الأردن.. انتحار سجين استهدف سفارة إسرائيل في عمان

ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، أن مدانًا في قضية "تهديد السفارة الإسرائيلية" في العاصمة عمان، أقدم على الانتحار شنقًا داخل سجنه، حيث يقضي عقوبته.

ونقلت "الغد" عن مدير المركز الوطني الطب الشرعي، عدنان عباس، إن المتوفي أقدم على الانتحار بواسطة "شرشف" مشيرًا إلى أنّه "تم تشريح الجثة ولم يعثر على آيّ آثار عنف باستثناء آثار الانتحار".

وشكلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لجنة للتحقيق في الحادثة والوقوف على كامل ملابساتها.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أدانت المحكوم بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية لم تجزها الحكومة"، وقررت حبسه مدة 8 سنوات أواخر العام 2019.

ويشار إلى أن لائحة الاتهام قالت إن "المحكوم أدين بالتخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها عام 2018".

وأضافت: "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".

وأعد المتهم خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري، لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين.

وذكرت اللائحة أيضاُ أن المحكوم كان قد حصل على فتوى من شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، وألقي القبض عليه في يوليو 2018.