التعليم السعودية توجه رسائل هامة مع بدء الفصل الدراسي الثاني 1442

التعليم السعودية تعلن عن أن اليوم هو أول يوم في الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث سيعود أكثر من 6 ملايين من الطلبة والطالبات مرة أخرى للانتظام في الدراسة مع بدء استئناف الفصل الدراسي الثاني 1442 بنظام الدراسة عن بعد، وذلك بعد أن صدر الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتحديد آلية الدراسة في كافة المراحل التعليمية في المملكة في الفصل الدراسي الثاني لتكون بنظام التعليم عن بعد لمدة 10 أسابيع ثم يتم بعدها تقييم الوضع الصحي في المملكة بالنسبة لجائحة كورونا واتخاذ القرار المناسب حول إمكانية العودة حضورياً في الدراسة مرة أخرى أو استكمال الفصل الدراسي الثاني 1442 بنظام التعليم عن بعد، وبمناسبة استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442، فقد وجهت وزارة التعليم السعودية رسائل هامة للطلبة والطالبات.

التعليم السعودية توجه رسائل هامة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني 1442

وجهت وزارة التعليم في المملكة مجموعة من الرسائل الهامة للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور وذلك بمناسبة استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 وهذه الرسائل تتمثل فيما يلي:-

* ضرورة قيام الطلاب بمتابعة دروسهم وتسجيل الحضور وفق المواعيد المحددة وذلك عبر منصة مدرستي ثم القيام بتسجيل الدخول من أجل التواصل مع السادة المعلمين ومناقشاتهم في أية صعوبات تتعلق بالمنهج الدراسي.

* سيتم تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب بجميع المراحل بداية من اليوم بحيث يبدأ تسليم الكتب للطلبة والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة التاسعة صباحاً، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية فسيكون بداية تسليم الكتب بداية من الساعة الثالثة عصراً.

* يجب على الطلاب والسادة أولياء الأمور عند التوجه إلى المدارس لاستلام الكتب الدراسية اتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية والالتزام بالبروتوكولات الصحية التي حددتها وزارة الصحة لمنع تفشي الإصابة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

* بالنسبة لمن تعذر عليهم حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول فإنه سيتم عمل اختبارات بديلة لهم وفق الإجراءات التي تنظم ذلك.

* كما أهابت وزارة التعليم بجميع الإدارات التعليمية بضرورة إنشاء الجداول المدرسية للفصل الدراسي الثاني وتحديثها ونشرها على منصة مدرستي ونظام نور.

* سيتم إرسال رسائل لأولياء الأمور تتضمن ضرورة التأكيد على انتظام أولادهم في الدراسة عبر منصة مدرستي وحضور اليوم الدراسي وفق المواعيد المحددة.

وأخيراً فقد تم التأكيد على الإدارات التعليمية على ضرورة إعداد جدول معلن للطلاب والطالبات والسادة أولياء الأمور بأيام حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة حتى يمكنهم التواصل معاً وفق خطة دعم تعلم الطلاب.