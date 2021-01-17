جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر، لقى حتفه فى قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقى حتفه فى كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.
ولفتت إلى أنه أصيب رياضى بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح.
وذكرت الشرطة أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية مساء اليوم.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شخصا واحدا على الأقل لا يزال مفقودا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية فى مناطق أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين بانهيارات ثلجية فى جبال الألب بسويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.