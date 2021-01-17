مصرع شخصين بانهيارات ثلجية فى جبال الألب بسويسرا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر، لقى حتفه فى قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقى حتفه فى كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.

ولفتت إلى أنه أصيب رياضى بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح.

وذكرت الشرطة أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية مساء اليوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شخصا واحدا على الأقل لا يزال مفقودا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية فى مناطق أخرى.