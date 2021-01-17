الصين تتعهد بمنح الفلبين 500 ألف جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وانغ خلال لقائه نظيره الفلبينى تيودورو لوكسين فى مانيلا: "بصفتنا أصدقاء للفلبين، سنقف بحزم مع الشعب الفلبينى حتى هزيمة فيروس كورونا".
ومن جانبه قال لوكسين: "التعاون الوثيق للتغلب على الوباء عزز العلاقات وعمق الصداقة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه تم استئناف التعاون فى المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية.
وأعلنت الخارجية الفلبينية أن وانغ تعهد بتقديم 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا، دون أن تذكر نوع اللقاح.
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