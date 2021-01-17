رابط منصتي منصة مدرستي التعليمية |madrasati sa| لبدء دوام الفصل الثاني 1442

أعلنت وزارة التعليم بداية الفصل الثاني وتحديث تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442، وكان ذلك ضمن أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والتي صدرت مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 من يناير 2021، وأكد سيادة الوزير أن عملية التعليم عن بُعد عبر (madrasati sa) سيكون مستمر كالفصل الأول، بجانب وجود بعض التعديلات الهامة التي أعلنتها الوزارة حرصاً علي مصلحة الطلاب والمعلمين، بالتعاون مع بوابة المستقبل نظام نور استعد أيضاً لتجهيز كافة الخدمات الدراسية منذ الوهلة الأولي.

منصة مدرستي التعليمية 1442

بدأت المنصة مدرستي تسجيل الدخول منذ أسابيع طويلة، وأشهر دامت طويلاً مع ظهور الجائحة الحالية، وتم تدشين تطبيق توكلنا الفصل الدراسي الأول، ولاقي نجاحاً كبيراً، بعد أن ساعد الطلاب وأولياء الأمور في استخدامه بكل سهولة للتمكن من الاستمرار في العملية التعليمية، وأهم خطوات هذا التطبيق للاستخدام سنرفقها لكم الآن وتمكينكم من الدخول للفصول الدراسية بالمرحلة التعليمية الحالية.

أتضح لنا من الخطوات السابقة كيفية استخدام تطبيق توكلنا مدرستي تسجيل الدخول، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وكل ما عليكم هو الدخول وفق البيانات والخطوات المرفقة إليكم الآن بالشرح التفصيلي مع بداية الدراسة، وسنقدم لكم لاحقاً نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق لقية الخدمات من بوابة المستقبل.

رابط منصتي منصة مدرستي دخول

أتاحت الوزارة رابط مدرستي الجديد، وذلك بعد عدد من التحديثات أجرتها لتمكين التطبيق من العمل بصورة جيدة، ولإجراء التسجيل والدخول يتم وفق الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلي رابط المنصة الإلكتروني.

يجب إجراء تسجيل الدخول مدرستي باستخدام بياناتك الشخصية ’’اسم المستخدم، كلمة المرور’’.

يجب أن لا تنسي إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة، وبعدها الضغط علي دخول.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الفصول للمراحل المختلفة.

بدأ الفصل الدراسي الثاني، وتستمر عملية التعليم عن بُعد كما أعلنت وزارة التعليم، وأرفقنا لكم خطوات مبسطة لاستخدام تطبيق توكلنا مدرستي للدخول للطالب والمعلم، ومن لديه استفسار يمكنه التواصل خلال التعليقات.