سأقتلكم جميعًا.. شرطة ألمانيا تغلق مطار فرانكفورت بسبب تهديد إرهابي

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن مطار فرانكفورت أغلق جزئيا اليوم بعد أن صرخ مواطن سلوفيني يبلغ من العمر 38 عاما "سأقتلكم جميعا يا الله أكبر" تجاه ضباط إنفاذ القانون في المبنى رقم 1.

وأعلن مطار فرانكفورت، السبت، عن إغلاق جزئي لمبنى الركاب 1 ومحطة القطار بسبب عملية شرطة واسعة النطاق. وذكرت وسائل إعلام ألمانية بعد انتهاء العملية أنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد العثور على أمتعة مشبوهة في المطار. وبحسب الشرطة، تم الإفراج عن الأمتعة بعد أن لم يتم العثور على أي تهديد.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية في بيان:"حوالي الساعة 5:16 مساءً. [16:16 بتوقيت جرينتش] ، اقتربت دورية للشرطة الفيدرالية من رجل سلوفيني لم يكن يرتدي كمامة. أظهر على الفور سلوكًا عدوانيًا تجاه الضباط وقال: سأقتلكم جميعًا، الله أكبر".

وبحسب البيان ، حاول الرجل البالغ من العمر 38 عاما، والذي أخذت تهديداته الشرطة على محمل الجد، الفرار، لكن تم القبض عليه.

وأوضحت الشرطة أن "الرجل ترك أمتعته خلفه عندما حاول الهرب، وبسبب الموقع الذي لا يزال غير واضح، تم تطويق مساحة كبيرة من صالة المغادرة ب".

في الوقت نفسه، أفاد مركز مراقبة للشرطة الفيدرالية أنه تم رصد رجل مسلح في المبنى رقم 1 بمطار فرانكفورت.

وحيث أنه لا يمكن استبعاد وجود صلة بين الحادثين، فقد أدى ذلك إلى توسيع إجراءات التطويق والإخلاء. قام عدد كبير من رجال خدمات الطوارئ بتفتيش منطقة المطار بأكملها بحثًا عن الشخص المسلح المزعوم. خلال هذا، تم إغلاق محطة القطار الإقليمية حوالي الساعة 5:30 مساءً.

حوالي الساعة 8 مساءً ، أكدت الشرطة الفيدرالية عدم وجود أفراد مسلحين في المطار وأنهت الإغلاق.

يخضع المواطن السلوفيني حاليًا للتحقيق بشأن التهديدات المشتبه بها ومقاومة مسؤولي إنفاذ القانون، لكن دوافعه لا تزال غير واضحة.

شارك أكثر من 100 من ضباط الشرطة الفيدرالية وحكومات الولايات، بالإضافة إلى ضباط الجمارك في عملية السبت في مطار فرانكفورت.