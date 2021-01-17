اجتماع مرتقب للجنة 5+5 العسكرية الليبية فى سرت خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكشفت القناة أن اجتماع اللجنة العسكرية المرتقب، فى مدينة سرت سيناقش الترتيبات الأمنية لفتح الطريق الساحلى. وعقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا، اجتماعا يوم الأربعاء 6 يناير الجارى عبر الاتصال المرئى لمناقشة الوضع الأمنى فى ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وجددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع فى تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلى بين أبو قرين وسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.

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