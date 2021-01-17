فرنسا تعلن تقديم مواعيد حظر التجول لمواجهة انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - أقدمت فرنسا على تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وخصوصًا من خلال سلالته المتحورة الأكثر عدوى.





وقال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس فى خطاب: "كانت هذه الإجراءات ضرورية فى ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءاً، إلا أنه يظل أفضل نسبياً من العديد من البلدان من حولنا، لكننى اتخذتها لأن الواقع ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعنى ضرورة توخى أقصى درجات اليقظة ".

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