لليوم الخامس .. وفيات كورونا بالبرازيل تتجاوز الألف حالة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم السبت إنها سجلت 61.567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1.050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك فى خامس يوم على التوالى تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.





وبلغ إجمالى عدد الإصابات فى البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثمانية ملايين و455059 حالة بينما سجلت الوفيات 209 آلاف و296 وفقا لأرقام الوزارة، بحسب رويترز. وتشهد البرازيل حاليا ثالث أكبر انتشار للفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

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