قاتل مصعب الزرقاوي: ترامب زرع تنظيم القاعدة في أمريكا

في وقت سابق من هذا الشهر، اقتحمت مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، الذين اعتقدوا أن ادعاءات الرئيس بأن انتخابات نوفمبر 2020 قد سُرقت بوسائل احتيالية لصالح منافسه، الرئيس المنتخب جو بايدن.

قارن الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي ستانلي ماكريستال خلال تصريحات لـ"ياهو نيوز"، مثيري الشغب العنيفين المؤيدين لترامب بعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، مما يشير إلى أن كلا الحركتين لديهما "زعيم قوي" يبرر عنفهما، وحذر من أن التطرف في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى التمرد في البلاد.

واقترح ماكريستال ، الذي كان يقود القوات الأمريكية سابقًا في أفغانستان، أوجه تشابه محددة بين صعود الجماعة الإسلامية الإرهابية وأولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو هجوم عنيف أسفر عن مقتل خمسة.

وأشار ماكريستال إلى أن ترامب "أضفى الشرعية" على التطرف المتزايد لقاعدته بما يسمى بشعار أوقفوا السرقة.

وحذر الجنرال من أن "نسيج شيء خطير للغاية قد تم نسجه"، وأن الولايات المتحدة ستشعر بالتداعيات بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب لمنصبه. وأضاف ماكريستال أن الهجوم الداخلي الأخير ذكره بمنظمة إرهابية ناشئة.

قارن الجنرال ذو الأربع نجوم، الذي يُنسب إليه الفضل إلى حد كبير في الإشراف على الغارة الجوية التي قتلت زعيم القاعدة العراقي مصعب الزرقاوي، الادعاءات بأن انتخابات نوفمبر 2020 سُرقت بأسطورة "القضية المفقودة" التي تبناها أتباع الجيش الكونفدرالي بعد هزيمتهم. في الحرب الأهلية الأمريكية.

لاحظ ماكريستال أن "الرئيس ترامب قام بتحديث القضية المفقودة بروايته "أوقفوا السرقة" بأنهم خسروا بسبب انتخابات مسروقة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يعيق هؤلاء الأشخاص ويمنعهم من تولي مكانهم الصحيح في المجتمع، "وهذا يعطيهم الشرعية ليصبحوا أكثر راديكالية".