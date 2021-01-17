هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر تضرب مناطق في أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي أفغانستان.
وذكر المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل الهزة في مبكر من اليوم، ويقع مركزها على بعد 42 كيلومترا جنوب منطقة جورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد وعلى عمق 185 كيلومترا.
وأشار المركز إلى أنه لم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الهزة.
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