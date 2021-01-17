قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية

قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني أصبح ما يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء امور بكافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية هو ما هي الخطة التعليمية الجديدة لاستمرارية الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، وما تحمله من تحديثات وتعديلات جديدة التي تمكن الطلاب من الحصول مناهجهم الدراسية وكافة المعلومات الذين يكونوا بحاجة لها، وبعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال منصة نور الجديدة، لكي لا يحتاج الطلاب الخروج من المنزل، وجاء ذلك للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الأبناء.قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وانتهاء اجازة نصف العام، أصبح أولياء الأمور والطلاب بحالة ترقب لمستجدات آلية التعليم الجديدة للفصل الجديد، وبالأخص بعد إتمام الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي التعليمية وحصل الطلاب على كافة الدروس لمناهجهم التعليمية واجتياز كافة اختبارات نصف العام، وتم بالفعل الاستعلام ومعرفة النتائج عبر نظام نور، فيرغبون بالوقت الحالي معرفة الخطة التعليمة الجديدة للفصل الدراسي الثاني المقرر بدأه في يوم 17 من شهر يناير الجاري لعام 2021.آلية التعليم الجديدة للفصل الدراسي الثاني
- الدراسة مستمرة كما تم بالفصل الدراسي الأول ومتابعة الدروس اليومية بين المعلم والطالب بمنصة مدرستي.
- يتم حضور الطلاب والمعلمين ليوم واحد فقط على مدار الأسبوع ويتم القيام بعمل تنسيق بين إدارات المدارس المتنوعة.
- سوف تعلم الوزارة عن الجدول المعتمد عبر موقع مدرستي التعليمية.
- يتم اتباع كافة التعليمات والإجراءات التي وضعتها الدولة للمحافظة على صحة الأبناء.
- الحرص على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام الكحول والأدوات الشخصية، ويتم قياس درجة حرارة الطلاب من حين لآخر.
- فمن المفترض أن يبدأ اليوم الدراسي في الساعة الثامنة ونصف للمرحلة الإعدادية والثانوية، والمرحلة الثانية تبدأ الثانية والنصف
- ظهراً لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكن أولياء الأمور من زيارة المدارس للاستعلام عن مستوى الأبناء.
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قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني أصبح ما يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء امور بكافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية هو ما هي الخطة التعليمية الجديدة لاستمرارية الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، وما تحمله من تحديثات وتعديلات جديدة التي تمكن الطلاب من الحصول مناهجهم الدراسية وكافة المعلومات الذين يكونوا بحاجة لها، وبعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال منصة نور الجديدة، لكي لا يحتاج الطلاب الخروج من المنزل، وجاء ذلك للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الأبناء.قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وانتهاء اجازة نصف العام، أصبح أولياء الأمور والطلاب بحالة ترقب لمستجدات آلية التعليم الجديدة للفصل الجديد، وبالأخص بعد إتمام الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي التعليمية وحصل الطلاب على كافة الدروس لمناهجهم التعليمية واجتياز كافة اختبارات نصف العام، وتم بالفعل الاستعلام ومعرفة النتائج عبر نظام نور، فيرغبون بالوقت الحالي معرفة الخطة التعليمة الجديدة للفصل الدراسي الثاني المقرر بدأه في يوم 17 من شهر يناير الجاري لعام 2021.آلية التعليم الجديدة للفصل الدراسي الثاني
- الدراسة مستمرة كما تم بالفصل الدراسي الأول ومتابعة الدروس اليومية بين المعلم والطالب بمنصة مدرستي.
- يتم حضور الطلاب والمعلمين ليوم واحد فقط على مدار الأسبوع ويتم القيام بعمل تنسيق بين إدارات المدارس المتنوعة.
- سوف تعلم الوزارة عن الجدول المعتمد عبر موقع مدرستي التعليمية.
- يتم اتباع كافة التعليمات والإجراءات التي وضعتها الدولة للمحافظة على صحة الأبناء.
- الحرص على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام الكحول والأدوات الشخصية، ويتم قياس درجة حرارة الطلاب من حين لآخر.
- فمن المفترض أن يبدأ اليوم الدراسي في الساعة الثامنة ونصف للمرحلة الإعدادية والثانوية، والمرحلة الثانية تبدأ الثانية والنصف
- ظهراً لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكن أولياء الأمور من زيارة المدارس للاستعلام عن مستوى الأبناء.
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