قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية

قرارات جديدة بشأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني أصبح ما يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء امور بكافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية هو ما هي الخطة التعليمية الجديدة لاستمرارية الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، وما تحمله من تحديثات وتعديلات جديدة التي تمكن الطلاب من الحصول مناهجهم الدراسية وكافة المعلومات الذين يكونوا بحاجة لها، وبعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال منصة نور الجديدة، لكي لا يحتاج الطلاب الخروج من المنزل، وجاء ذلك للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الأبناء.

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وانتهاء اجازة نصف العام، أصبح أولياء الأمور والطلاب بحالة ترقب لمستجدات آلية التعليم الجديدة للفصل الجديد، وبالأخص بعد إتمام الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي التعليمية وحصل الطلاب على كافة الدروس لمناهجهم التعليمية واجتياز كافة اختبارات نصف العام، وتم بالفعل الاستعلام ومعرفة النتائج عبر نظام نور، فيرغبون بالوقت الحالي معرفة الخطة التعليمة الجديدة للفصل الدراسي الثاني المقرر بدأه في يوم 17 من شهر يناير الجاري لعام 2021.