النمر البنغالي.. لقطات ترصد مشاعر الرعب خلال هجوم غادر

أظهر مقطع فيديو، لحظة مهاجمة نمر بنغالي ضخم لسيارة "جيب" مخصصة لرحلات السفاري، وتمكنه من جرّ المركبة التي يبلغ وزنها 1.8 طن.

ويظهر في الفيديو الذي تمّ تصويره في حديقة "بانرغاتا" الوطنية في مدينة بنغالور، النمر العملاق وهو يحرك السيارة كبيرة الوزن، مستخدما أسنانه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيارة التي تمكن النمر من جرّها كان فيها 4 ركاب.

وذهل الركاب الذين كانوا في السيارة من قدرة النمر على جرّها، بينما عبّرت امرأة عن خوفها مما يجري، في حين لم يتحرك السائق بسرعة خوفا من تعريض الحيوان للأذى.

ويمكن أن يبلغ وزن النمر البنغالي 190 كيلوغراما، بينما يصل طول أنيابه إلى 4 بوصات.

وتستهلك هذه الحيوانات ما يصل إلى 40 كيلوغراما من اللحوم في الوجبة الواحدة، علما أنها قادرة على تحمّل الجوع لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع.