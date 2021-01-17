مسلحون يقتلون قاضيتين بالرصاص فى كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت الشرطة الأفغانية، إن "القاضيتين قتلتا فى وسط كابول بينما كانتا فى طريقهما إلى العمل".

وفى تصريحاته، قال جمشيد رسولى، المتحدث باسم مكتب النائب العام فى أفغانستان، إن السيدتين "كانتا قاضيتين فى المحكمة العليا".