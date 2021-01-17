جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسى خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك نزولاً من 130 حالة مؤكدة تم تسجيلها فى اليوم السابق.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت اللجنة الصينية فى بيان لها، إن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية، لافتة إلى أن 72 من تلك الحالات تم رصدها فى إقليم خبى المحيط بالعاصمة بكين، إضافة إلى 12 حالة أخرى فى إقليم هيلونج جيانغ فى شمال شرق البلاد. فيما أرتفع عدد حالات الإصابة الجديدة الخالية من الأعراض إلى 119 مقابل 79 تم تسجيلها فى اليوم السابق، وهى الحالات التى لا تصنفها الصين ضمن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا تتراجع مجددًا فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.