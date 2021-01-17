حاخام إسرائيلي يصاب بكورونا بعد تلقيه جرعتين من ”فايزر”

أصيب كبير حاخامات تل أبيب يسرائيل لاو بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح "فايزر" ضد كوفيد-19، حسبما ذكر حفيده يديديا عبر "تويتر" أمس السبت.
ووصف يديديا الحالة الصحية لكبير حاخامات إسرائيل الأسبق بأنها "رائعة".
وأوضح أن الحاخام لاو انتقلت العدوى إليه من زوجته التي خالطت شخصا ثبتت إصابته بالفيروس، في مطلع الأسبوع الماضي.
وكان لاو البالغ من العمر 83 عاما، قد تم تطعيمه بالجرعة الأولى والثانية من لقاح "فايزر".
يذكر أن التطعيم هدفه ضمان أن يكون من يتلقى اللقاح محصنا ضد الفيروس وقادرا على مكافحته. ومع ذلك لا يستبعد في بعض الحالات حدوث الإصابة بالفيروس ونقله دون ظهور أي أعراض.
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