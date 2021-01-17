زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان دون أنباء فورية حول وقوع خسائر

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم /الأحد/ المياه قبالة جزيرة تايوان، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وذكر المركز الوطني الصيني لشبكات رصد الزلازل - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا بالقرب من محافظة "تايدونغ" في تايوان، وذلك في تمام الساعة 7:10 من صباح اليوم بتوقيت بكين.