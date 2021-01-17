اغتيال قاضيتين في العاصمة الأفغانية كابل

استمرارا لسلسلة الهجمات التي تشهدها العاصمة الأفغانية كابل، استيقظت المدينة، اليوم الأحد، على هجوم جديد أسفر عن مقتل قاضيتين.

وقال مسؤولون، إن مسلحين اغتالوا بالرصاص قاضيتين تعملان في المحكمة العليا في العاصمة، صباح الأحد.

وأشارت الشرطة إلى أن القاضيتين لقيتا حتفهما في وسط كابول، بينما كانتا في طريقهما إلى العمل وفقًا لوكالة "فرانس برس".

فيما أكد جمشيد رسولي، المتحدث باسم مكتب النائب العام، أن الضحيتين تعملان في المحكمة العليا.

ولقي أمس السبت، 3 أفراد من قوات الشرطة الأفغانية مصرعهم في انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة كابول وإقليم بجلان الكائن شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن فردين من قوات الشرطة لقيا مصرعهما وأصيب آخر جراء انفجار استهدف عربة مصفحة على طريق جامعة كابول بمنطقة (بي دي 3).

فيما أفادت مصادر للقناة بأن المركبة تابعة لنائب رئيس مقر شرطة كابول للشؤون الأمنية محمد نبي بيان الذي نجا من الهجوم وعاد إلى مكتبه.

وفي غضون ذلك، ذكرت شرطة إقليم بجلان أن شرطيا لقى مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح إثر وقوع انفجار بقنبلة مزروعة على جانب الطريق، استهدف مركبة تابعة للشرطة في مدينة "بل خمري".