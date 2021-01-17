ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

أفادت إحصائية لوكالة "رويترز" للأنباء، حول الوضع الصحي العالمي لوباء كورونا، أن أكثر من 93.86 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و12869 حالة.

وحسب بيانات الوكالة، فإنه "تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى بالصين في ديسمبر عام 2019.

وأكدت أن "الولايات المتحدة تأتي في المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بأكثر 23.3 مليون إصابة و392 ألف وفاة، تليها الهند فالبرازيل، ثم روسيا وبريطانيا.

وعربيا، قالت أرقام "رويترز" إن "العراق يحتل المركز الأول بأكثر من 607 آلاف إصابة و12935 حالة وفاة، يليه المغرب 457625 إصابة و7888 وفاة، فيما تأتي السعودية بالمركز الثالث بـ364753 إصابة و6318 حالة وفاة، بعدها الأردن والإمارات".