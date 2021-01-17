كورونا يضرب الصين من جديد.. ارتفاع كبير في الإصابات اليومية بالفيروس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مع اتساع بؤرة عدوى بشمال شرق البلاد دفعت السلطات إلى فرض العزل العام على أكثر من 28 مليون فرد.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانج في شمال شرق البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة الخالية من الأعراض إلى 119 مقابل 79 في الإحصاء السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة بالفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية، اكتمال بناء مستشفى مكون من 1500 غرفة، وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محافظة هيبي الصينية.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن هذه المستشفى هي واحدة من 6 مستشفيات سيتم الانتهاء منهم جميعا الاسبوع المقبل، بإجمالي 6500 غرفة.

فيما وضعت الصين مجموعة من خبراء منظمة الصحة في الحجر الصحي، وذلك عقب توجهم إلى مدينة ووهان الصينية لإجراء مزيدا من الأبحاث عن أصل فيروس كورونا.