مقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكية تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن مسئولو مقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكية تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.





وذكرت إدارة الصحة العامة في المقاطعة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 14 ألفا و669 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و3 آلاف و923 حالة.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تسجيل 253 حالة وفاة خلال يوم أمس (السبت)؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالمقاطعة إلى 13 ألفا و741 حالة.

وأشار البيان إلى أن المقاطعة الأمريكية شهدت أمس تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" والتي ظهرت للمرة الأولى بالمملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.