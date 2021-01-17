ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا الأخير إلى 56 قتيلا

انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا المزيد من الجثث من بين أنقاض المنازل والمباني التي دمرها الزلزال، الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 2ر6 بمقياس ريختر؛ ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 56 شخصا.
وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد، أن المستشفيات اكتظت بمئات الجرحى بعد الزلزال الذي أثار حالة من الذعر بين سكان جزيرة "سولاويزي" التي ضربتها كارثة زلزال وتسونامي عام 2018 وأودت بحياة الآلاف.
ويعمل رجال الإنقاذ على نقل الجثث من تحت المباني المنهارة في ماموجو، وهي مدينة يقطنها 110 آلاف شخص في مقاطعة "سولاويزي" الغربية، حيث دمر الزلزال مستشفى ومركز تجاري فيما بلغ العدد الرسمي للقتلى 56 بزيادة عشر ضحايا عن أمس، ومع ذلك العدد قد يستمر في الارتفاع.
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