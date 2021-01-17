أفريقيا تشهد أجندة انتخابية حافلة خلال 2021 برغم تداعيات كورونا

تشهد القارة الأفريقية أجندة انتخابية حافلة خلال عام 2021 يقول الخبراء إنها برغم جائحة كورونا تجسد إيمان شعوب القارة العميق بالديمقراطية كمنهاج وممارسة تضمن حقهم فى التعبير عن مواقفهم السياسية وفق مسارات سلمية واضحة يفترض أن تكون بديلا عن خيارات العنف والرصاص.

انطلق الماراثون الديمقراطى فى أفريقيا للعام 2021 من نقطة بدايته الأولى من أوغندا حيث جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية هناك فى 14 من الشهر الجارى وهى الانتخابات التى أعلنت نتائجها ليلة أمس بفوز زعيم البلاد يورى موسيفينى بولاية رئاسية سادسة وهو الرجل الذى يحبه الأوغنديون ويعتبرونه أبا لهم منذ أن اختاروه رئيسا للمرة الأولى فى عام 1986 .

وشهد مطلع عام 2021 تجاذبات بين أطياف القوى السياسية فى أفريقيا الوسطى بعد الإعلان عن فوز فوستين ارشجى توديرا بمنصب رئيس البلاد بنسبة 92ر59% من إجمالى أصوات الناخبين فى انتخابات 27 ديسمبر 2020 التى طعنت المعارضة فى نزاهتها فاتحة أبواب صراع قد تمتد فصوله خلال العام الجارى .

ويترقب السياسيون فى أفريقيا الوسطى غدا الاثنين صدور بت قضائى فى طعن قوى المعارضة على نتائج الجولة الانتخابية الرئاسية الأولى فى أفريقيا الوسطى التى أجريت فى 27 ديسمبر الماضى، وفى حالة قبول الطعن سيتم إجراء انتخابات إعادة تكميلية رئاسية فى 14 فبراير المقبل .

ويقول المراقبون إن إرهاصات الصراع السياسى فى أفريقيا الوسطى الذى تولد عن انتخابات ديسمبر 2020 المطعون فى نتائجها قد بدأت فى التحقق عمليا فى الرابع من يناير 2021 بحملة عنف شنتها قوى المعارضة التى فضلت الاحتكام إلى البنادق منطلقين من مدينة بانجاسو التى تقع على مسافة 700 كم من عاصمة البلاد بانجوى، وهددت ميليشيات المعارضة بنقل الصراع إلى بانجوى عاصمة البلاد ما لم يتم الإذعان لمطالبها بنقض نتائج الانتخابات، ويذكر فى هذا الصدد أن فصائل المعارضة الرئيسية فى أفريقيا الوسطى كانت قد شكلت فى 19 ديسمبر الماضى تحالفا فيما بينها تسيطر بموجبه مليليشياتها المسلحة على ثلثى مساحة أفريقيا الوسطى .

ومنذ عام 2017 تشهد أفريقيا الوسطى عمليات عنف وقتل اتخذت طابعا طائفيا تقودها حركة "انتى بالاكا" التى قتلت عشرات المدنيين وإلى جانبهم قتلت 12 من قوات حفظ السلام الأممية فى مدينة دامارا الواقعة على مسافة 70 كم من العاصمة بانجوى .

وفى الثامن من فبراير 2021 ستشهد الصومال انتخابات رئاسية وبرلمانية، وكذلك تحدد يوم 21 فبراير موعدا لإجراء انتخابات الإعادة التكميلية على منصب رئيس الدولة فى جمهورية النيجر .

وفى 17 مارس القادم ستشهد الكونغو الديمقراطية انتخابات رئاسية وهى الانتخابات التى سينافس فيها مرشحون للرئاسة من أحزاب وتكتلات سياسية مختلفة، وستقام على مرحلتين وذلك فى انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ انتخابات الرئاسة التى جرت عام 1992 .

وفى جنوب أفريقيا..طلبت المفوضية الوطنية للانتخابات من محكمة الانتخابات العليا تأجيل الانتخابات التشريعية التى كان من المقرر عقدها 20 يناير الجارى إلى 3 فبراير، وتحدد يوم 17 فبراير لجولة إعادتها، وجاء التأجيل على خلفية جائحة كورونا وتطور سلالة جديدة من الوباء فى جنوب أفريقيا هى الأشد فتكا على مستوى القارة وربما العالم، وكان مقررا أن تتم عمليات قيد وتنقية جداول الناخبين فى 23 و24 من الشهر الجارى وهو الأمر الذى لا يزال ساريا بلا إلغاء حتى الآن، ولا يستبعد المراقبون فى جنوب أفريقيا أن يتم تأجيل الانتخابات التشريعية حتى أواخر مارس القادم ويقولون إن الأمر مرهون كله بتطور تفشى وباء كورونا فى البلاد .

وسيتم عقد انتخابات برلمانية فى ساحل العاج فى 6 مارس القادم.. وفى 21 مارس ستشهد الكونغو برازفيل انتخابات رئاسية، وكذلك من المخطط أن تشهد جمهورية الرأس الأخضر /كاب فيرد/ فى الشهر ذاته استحقاقا انتخابيا على المستويين الرئاسى والتشريعى لم يتحدد إلى الآن مواعيده التفصيلية.

وسيتم عقد انتخابات رئاسية فى جمهورية جيبوتى تبدأ دورتها الأولى فى 9 أبريل ودورتها التكميلية فى 23، وفى 10 أبريل القادم ستشهد جمهورية تشاد انتخابات رئاسية وستتبعها جمهورية بينين بانتخابات رئاسية سيحل موعدها الدستورى فى 11 أبريل .

وباستثناء انتخابات برلمانية فى الصومال تخلو أجندة الانتخابات فى أفريقيا من أية فعاليات انتخابية خلال شهر مايو 2021 .

وفى 5 يونيو 2021 ستشهد إثيوبيا انتخابات برلمانية وهو اليوم ذاته الذى أعلنت فيه جامبيا إجراء استفتاء عام على الرئاسة، كما تشهد جمهورية سوتومى وبرنسيب الاتحادية فى غرب أفريقيا انتخابات رئاسية فى يونيو القادم لم يتحدد جدول فعالياتها التنظيمية بعد .

ويشهد 12 أغسطس 2021 انتخابات برلمانية ورئاسية فى جمهورية زامبيا وهى الفاعلية الانتخابية الوحيدة التى ستشهدها أفريقيا خلال أغسطس.

وتحدد يوم 24 أكتوبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية فى جمهورية تشاد، وسيشهد الشهر ذاته إجراء انتخابات برلمانية فى المملكة المغربية لم يتم إعلان تفاصيلها التنظيمية بعد .

وفى 4 ديسمبر 2021 سيتوجه الناخبون فى جمهورية جامبيا لانتخاب رئيس للبلاد، فيما ستشهد ليبيا فى 24 من الشهر ذاته استحقاقا انتخابيا على المستويين البرلمانى والرئاسى .