نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل قاضيتين بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بمقتل قاضيتين بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابل.

وقتل 5 أشخاص على الأقل، جراء انفجار اسطوانة غاز، مما أدى لنشوب حريق ضخم في مخبز بميدان "باراكي" في العاصمة كابول.

ووفقًا لفردوس فارامارز، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة الشرطة الرئيسي في كابول، وقع الحادث الليلة الماضية في ميدان "باراكي"، مضيفًا أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقد شهدت أفغانستان، حوادث أخرى مثل نشوب حرائق وانفجارات اسطوانات غاز تهدد حياة الشعب.