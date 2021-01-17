نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يسجل 41 وفاة و5872 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، 41 وفاة و5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 1866، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 249158.

وفي 14 يناير الحالي، دخل لبنان في إغلاق عام ثالث بظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد، وارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس.

وقد تستمر حالة الطوارئ الصحية في لبنان حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وتتضمن منع الخروج والدخول إلى الطرقات العامة، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات والمصالح المستقلة، والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.