وتراجع المدعون الفيدراليون عن اتهامات سابقة بشأن وجود مخطط لدى أنصار ترامب لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم، وذلك خلال جلسة استماع بمحكمة أريزونا حول اعتقال أحد مثيرى الشغب التابع لحركة "كيو آنون"، وهو جاكوب تشانسلى، الذى ظهر بصدر عار وزى قبلى وقرنين خلال اقتحام الكونجرس.
وكان المدعون تحدثوا فى جلسة سابقة للمحكمة عن خطة القتل هذه، إلا أنهم سحبوا التهم يوم الجمعة الماضى، بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية إنه على الرغم من الدعوات أثناء الهجوم إلى القبض على بعض المسؤولين المنتخبين وقتل نائب الرئيس مايك بنس، لم يتم العثور على دليل على وجود خطة من هذا النوع.
وقال المدعى العام لمنطقة واشنطن مايكل شيروين، الذى يشرف على التحقيق فى الهجوم على مبنى الكونجرس: "لا يوجد دليل مباشر فى هذه المرحلة على وجود فرق للأسر والاغتيال".
فيما تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية إلى منطقة أمنية، ونصبت حواجز أسمنتية ووضعت أسلاكا شائكة فى المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس، خشية تجدد الاضطرابات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسًا للبلاد فى الأسبوع المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل الأمريكية : براءة أنصار ترامب من التخطيط لقتل نواب الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.