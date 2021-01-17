العدل الأمريكية : براءة أنصار ترامب من التخطيط لقتل نواب الكونجرس

جدة - نرمين السيد - نفى محققو وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، وجود أى مخطط من جانب أنصار الرئيس دونالد ترامب لقتل نواب بالكونجرس خلال اقتحام "الكابيتول" يوم 6 يناير الجارى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "العربية".





وتراجع المدعون الفيدراليون عن اتهامات سابقة بشأن وجود مخطط لدى أنصار ترامب لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم، وذلك خلال جلسة استماع بمحكمة أريزونا حول اعتقال أحد مثيرى الشغب التابع لحركة "كيو آنون"، وهو جاكوب تشانسلى، الذى ظهر بصدر عار وزى قبلى وقرنين خلال اقتحام الكونجرس.

وكان المدعون تحدثوا فى جلسة سابقة للمحكمة عن خطة القتل هذه، إلا أنهم سحبوا التهم يوم الجمعة الماضى، بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية إنه على الرغم من الدعوات أثناء الهجوم إلى القبض على بعض المسؤولين المنتخبين وقتل نائب الرئيس مايك بنس، لم يتم العثور على دليل على وجود خطة من هذا النوع.

وقال المدعى العام لمنطقة واشنطن مايكل شيروين، الذى يشرف على التحقيق فى الهجوم على مبنى الكونجرس: "لا يوجد دليل مباشر فى هذه المرحلة على وجود فرق للأسر والاغتيال".

فيما تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية إلى منطقة أمنية، ونصبت حواجز أسمنتية ووضعت أسلاكا شائكة فى المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس، خشية تجدد الاضطرابات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسًا للبلاد فى الأسبوع المقبل.