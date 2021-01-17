النمسا : تمديد إغلاق كورونا حتى 7 فبراير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية "إيه بى إيه"، كشفت مصادر مطلعة عن قرار تمديد الإغلاق فى وقت متأخر أمس السبت، لافتة إلى أنه من المقرر أن تظل العديد من متاجر التجزئة مغلقة إلى جانب المطاعم والمتاجر ومقدمى الخدمات حتى ذلك الحين. كما ستلتزم المدارس بالتعلم عن بعد.

وبحسب التقارير النمساوية، حذر الخبراء من اتخاذ خطوات للخروج من الإغلاق فى وقت مبكر للغاية. كما يعقد المستشار النمساوى سياستيان كورتس، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد.

وكانت النمسا فرضت الإغلاق الصارم منذ 26 ديسمبر الماضى، ما يلزم السكان بالمكوث فى منازلهم لوقت طويل، كما يسرى الإغلاق على متاجر التجزئة والمطاعم والفنادق، باستثناء متاجر السلع الأساسية.