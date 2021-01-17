جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية "إيه بى إيه"، كشفت مصادر مطلعة عن قرار تمديد الإغلاق فى وقت متأخر أمس السبت، لافتة إلى أنه من المقرر أن تظل العديد من متاجر التجزئة مغلقة إلى جانب المطاعم والمتاجر ومقدمى الخدمات حتى ذلك الحين. كما ستلتزم المدارس بالتعلم عن بعد.
وبحسب التقارير النمساوية، حذر الخبراء من اتخاذ خطوات للخروج من الإغلاق فى وقت مبكر للغاية. كما يعقد المستشار النمساوى سياستيان كورتس، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد.
وكانت النمسا فرضت الإغلاق الصارم منذ 26 ديسمبر الماضى، ما يلزم السكان بالمكوث فى منازلهم لوقت طويل، كما يسرى الإغلاق على متاجر التجزئة والمطاعم والفنادق، باستثناء متاجر السلع الأساسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا : تمديد إغلاق كورونا حتى 7 فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.